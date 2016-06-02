В "Океане" "китята" отметили 23-й день рождения своей дружины. Видеорепортаж Евгении Егошиной
Во Всероссийском центре «Океан» одна из самых маленьких и уютных дружин отметила свой 23-й день рождения. Дата совпала с открытием второй летней смены. Вновь прибывшие «китята» ещё только знакомятся друг с другом и с вожатыми. Евгения Егошина о ярких буднях республики детства.
«Китята» приехали в Приморье отдыхать и учиться по специальным программам. Творческие, патриотические, развивающие профессиональные навыки, всего 25 направлений. И всё же в первую очередь для вновь прибывших «океанцев» провели занятия по пожарной безопасности.
Виолетта Карпова, вожатая г. Белогорск: «Как показывает опыт, не всегда у нас соблюдается пожарная безопасность в стране, и тому пример Кемеровская область. Поэтому безопасности уделяется огромное внимание, чтобы дети точно знали, как и откуда нужно эвакуироваться, и отработали все свои действия».
Когда-то много лет назад, укрываясь в тени деревьев, здесь на мысе Энгельма стояли палатки. Первая смена и первые вожатые открывали новую страницу в жизни Центра. Теперь «Китёнок» ежегодно принимает по 250 ребят за смену, а на территории дружины расположены не только летние кубрики, но и культурно-развлекательный центр, бытовые помещения, спортивные площадки и отрядные места.
Сейчас «китята» играют в игры, которые помогают лучше узнать друг друга, а также быстрее построить коммуникации между дружинами. Ближайшие соседи - «тигрята» тоже увлечены игрой.
Это лето в «Океане» особенное – юбилейный год! Праздничные мероприятия в честь 35-летия состоятся в августе, а пока каждую смену Всероссийский центр принимает около 2000 детей со всех регионов страны.
Кирилл Гршевский, г. Арсеньев «Я не ожидал такого впечатления прямо «бомбического», просто лагерь прям «бомбический». Я ездил в лагеря, но тут прямо всё по-другому! Все такие вежливые, грамотные».
Наталья Золотухина, г. Комсомольск на Амуре: «Вообще очень большая поддержка со стороны вожатых, со стороны старших вожатых и вообще со стороны руководителей центра».
Игаль Особлянский, г. Биробиджан: «Атмосфера лагеря! Ну как минимум то, что это всероссийский лагерь наравне с «Артеком», с «Орлёнком», всемирно известными лагерями. В прошлый раз мне тоже очень понравилось, так что я бы съездил сюда ещё несколько раз».
Республика детства «Океан» для многих поколений остаётся не только ярким воспоминанием, но и мечтой. Это не просто летний лагерь для отдыха, а целая территория новых открытий и возможностей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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