Жительница Владивостока попросила объявить благодарность инспектору ДПС Артема
На имя начальника отдела МВД России по городу Артему поступило письмо от жительницы города Владивостока Жанны Капитан. Женщина просит объявить благодарность инспектору дорожно-патрульной службы лейтенанту полиции Сергею Ерофееву.
Жанна Владимировна рассказала, что находясь в городе Артеме по личным делам, обнаружила пропажу сумки, в которой находились документы и денежные средства. Она обратилась за помощью к сотруднику полиции, который нес службу неподалеку.
Полицейский проследовал к месту, где предположительно, мог быть утерян женский аксессуар. Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему, в кратчайшие сроки лейтенант полиции Ерофеев обнаружили пропавшую сумку и вернул ее владелице.
Приказом начальника отдела МВД России по городу Артему инспектору роты дорожно-патрульной службы лейтенанту полиции Сергею Ерофееву объявлена благодарность.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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