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Жительница Владивостока попросила объявить благодарность инспектору ДПС Артема

Жительница Владивостока попросила объявить благодарность инспектору ДПС Артема

Фото: Пресс-служба ОМВД по г. Артему

На имя начальника отдела МВД России по городу Артему поступило письмо от жительницы города Владивостока Жанны Капитан. Женщина просит объявить благодарность инспектору дорожно-патрульной службы лейтенанту полиции Сергею Ерофееву.

Жанна Владимировна  рассказала, что находясь в городе Артеме по личным делам, обнаружила пропажу сумки, в которой находились документы и денежные средства. Она обратилась за помощью к  сотруднику полиции, который нес службу неподалеку.

Полицейский проследовал к месту, где предположительно, мог быть утерян женский аксессуар. Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему,  в кратчайшие сроки лейтенант полиции Ерофеев обнаружили пропавшую сумку и вернул ее владелице.

Приказом начальника отдела МВД России по городу Артему инспектору роты дорожно-патрульной службы лейтенанту полиции Сергею Ерофееву объявлена благодарность.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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