Фасад мэрии Владивостока поменяет цвет

Во Владивостоке завершился электронный аукцион на проведение ремонтных работ фасада «серого дома» (Океанский проспект, 20). Из пяти компаний победила ОО "Привас" из Набережных Челнов, предложив наименьшую цену – 1 656 760,14 рубля. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, поставщик потребовал за свои услуги сумму на 61,7% меньшую, чем готова была потратить городская администрация – начальная цена контракта составляла 4 323 986 рублей.

Согласно данным ИАС Seldon.Basis, ООО «Привас» – компания из Татарстана, основная деятельность которой строительные, отделочные, гидроизоляционные и малярные работы. Ранее организация выступала поставщиком в Набережных Челнах, Хабаровске, а также Приморском крае – специалисты ООО «Привас» выполняли капитальный ремонт фасадов жилых домов в Уссурийске, среди действующих контрактов – капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в ЗАТО Фокино.

В соответствии с техзаданием поставщику необходимо будет отремонтировать фасад здания, покрасить стены акриловыми составами с предварительной подготовкой поверхности, а ранее окрашенные металлические оконные переплеты, санитарно-технические приборы и другие металлические поверхности покрыть масляными составами и обшить 6 квадратных метров стены листами «Алюкобонд».

Отметим, в рамках ремонта фасад городской администрации должен сменить серый цвет на белый.

Все работы ООО «Привас» должно будет выполнить в течение 35 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]