Почти 80 сотрудников ДВФУ попадут под "кадровую оптимизацию"

Семьдесят восемь сотрудников Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) могут попасть под сокращение из-за кадровой оптимизации, которая началась в 2016 году. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

«Причиной тому является создание ДВФУ на базе четырех крупных самостоятельных вузов, чиновничьи аппараты которых были слиты в один без высвобождения работников, выполняющих дублирующие функции. Яркий пример такого дублирования – наличие в каждой из восьми школ университета собственного учебно-методического управления с большим штатом сотрудников. Фактически администрированием образовательного процесса занимались около 260 человек, тогда как централизация позволит в несколько раз уменьшить число занятых этой работой. Кроме того, управление образовательными программами выводится в ректорат, в службу проректора по учебной и воспитательной работе. Благодаря этому школы смогут не отвлекаться на административную деятельность, а целиком сосредоточиться на главной своей задаче – повышении качества образования и научной работы. Принципиальной является позиция принимать в централизованное УМУ специалистов с опытом работы в университете, а не со стороны», — сообщили в пресс-службе ДВФУ.

Как отметили в ДВФУ, преподаватели и учёные всегда были ценными сотрудниками ДВФУ и ректорат продолжает отстаивать каждого своего преподавателя, несмотря на требование «дорожной карты» развития российского образования привести соотношение профессорско-преподавательского состава и студентов в вузах до показателя 1 к 12, однако сейчас в ДВФУ — 1 к 9.

«При этом доля административных сотрудников вузов должна составлять 37% от общей численности. За счет кадровой оптимизации за два года АУП в ДВФУ сократился более чем на 500 человек, в том числе меньше стало и проректоров. Сэкономленные в бюджете университета средства позволили с января 2018 года существенно повысить должностные оклады преподавателей, гарантированную часть их зарплаты. Оклад ассистента увеличился вдвое, оклад заведующего кафедрой составляет 200% от средней зарплаты по региону. Руководство университета нацелено на дальнейшее снижение доли чиновников в структуре, увеличение заработной платы преподавателей и одновременное повышение их роли в развитии ДВФУ», — рассказали в пресс-службе университета.

В настоящее время руководство университета решает вопрос о возможности переводов сотрудников на возможные должности, однако количество находящихся под сокращением на сегодняшний день составляет 78 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]