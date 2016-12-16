Новости Общество Экономика Политика

QR Код этой страницы
Сегодня, 01:00
  0

Трамп может приехать во Владивосток на ВЭФ-2018 — Болтон

Трамп может приехать во Владивосток на ВЭФ-2018 — Болтон

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что не знает, приедет ли Дональд Трамп на Восточный экономический форум (ВЭФ), хотя это, по его мнению, возможно. Соответствующий вопрос был задан Болтону в среду на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Я не знаю ответа на этот вопрос, хотя это возможно», — сказал он.

Ожидается, что на ВЭФ приедет премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а также прибудет делегация из КНДР. Приглашение на ВЭФ получил и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. При этом некоторые СМИ сообщали, что на форум может приехать и сам лидер КНДР Ким Чен Ын.

Как отметил Болтон, работа с КНДР по вопросам денуклеаризации после встречи Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре пойдет быстро. «Я ожидаю, что вслед за встречей с Сингапуре дискуссии с КНДР по денуклеаризации будут развиваться быстро», — сказал он.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря