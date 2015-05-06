Жителям Владивостока приготовили рыбный "сюрприз"

Во Владивостоке появятся государственные рыбные магазины, где цены будут на 20 процентов ниже рыночных, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на ФГУП «Национальные рыбные ресурсы».

«С текущего года предприятие осуществляет проект по созданию сети рыбных магазинов, в рамках которого часть добываемой рыбы и рыбопродукции будет направляться в собственные точки продаж. Это позволит сохранить свежесть рыбы и создаст условия для организации сбыта продукции по доступным для населения ценам»,— говорится на сайте «национальных рыбных ресурсов».

Представитель Росрыболовства Ксения Тимакова заявила РБК, что общее название для магазинов новой сети еще обсуждается. По ее словам, первый магазин планируется открыть в августе–сентябре в Мурманске, а затем и во Владивостоке и Южно-Сахалинске. Госпожа Тимакова заверила, что цены там будут примерно на 20% ниже, чем в среднем в рознице.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]