В Приморье купили три автомобиля по "неприличной" цене

В мае 2018 года в Приморском крае купили 3 из 123 люксовых автомобилей, проданных в целом по России, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на агентство Автостат.

Более половины объема российского рынка автомобилей сегмента Luxury приходится на Москву, жители которой в прошлом месяце приобрели 64 такие машины. В Подмосковье было куплено 14 автомобилей, в Санкт-Петербурге – 11, в Приморье было продано 3 таких автомобиля, по два экземпляра отправилось в Калининградскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Свердловскую, Тверскую и Ярославскую области, еще в 19 субъектах РФ было реализовано по одному автомобилю.

"Самой популярной моделью в сегменте люксовых автомобилей по-прежнему является Mercedes-Benz Maybach S-Class, реализация которой в мае составила 56 единиц. Далее в списке предпочтений россиян идут автомобили Bentley, обладателями которых стали 24 россиянина. Замыкает первую тройку в люксовом сегменте Maserati (20 штук). Также в мае в нашей стране было приобретено 9 новых Rolls-Royce, 6 – Ferrari, 5 – Lamborghini и 3 – Aston Martin", — сообщает агентство.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]