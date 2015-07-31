Житель Владивостока вывез на эвакуаторе и продал чужой автомобиль

Во Владивостоке с территории акционерного общества была похищена машина марки Mitsubishi Delica стоимостью 450 тысяч рублей. В ходе проверки установлено, что автомобиль вывез на эвакуаторе знакомый пострадавшего, который ввел в заблуждение охрану.

После задержания подозреваемый в преступлении полностью признал свою вину и сообщил, что разрезал кузов похищенной машины и продал его на металлолом и запчасти, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Задержанного проверяют на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]