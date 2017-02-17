На Дальнем Востоке выставлены на торги 9 тысяч гектаров морских акваторий

Росрыболовство выставило на электронные торги 46 участков для ведения аквакультуры на Дальнем Востоке. Информация о лотах размещена в витрине закупок Федерального агентства по рыболовству (fish.rts-tender.ru). Кроме того, участки отражены на карте сервиса по формированию и распределению участков), который создан Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) совместно с Роскартографией, Росрыболовством и федеральной электронной площадкой РТС-тендер.

Как сообщил директор департамента по связям с общественностью АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона», общая площадь выставленных на аукционы участков составляет почти 9,2 тыс. гектаров. Суммарная начальная стоимость 46 участков – 88,8 млн рублей, что учитывает внесенные Минсельхозом России изменения в порядок расчета начальной цены предмета аукциона. Средняя начальная цена участка составляет 1,9 млн рублей, средняя площадь выставленных на торги участков - около 200 га. Участки расположены в Приморском крае, прибрежные воды которого исторически являлись наиболее благоприятными районами для марикультуры.

В настоящий момент на аукцион выставлены участки, ранее сформированные Росрыболовством и расположенные в условно-доступных акваториях. В ближайшее время будет завершена работа по формированию исчерпывающего перечня доступных для марикультуры зон акваторий морей Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, который будет опубликован на сайте Минвостокразвития России. На следующем этапе инвесторы смогут формировать участки через интернет-сервис с помощью электронной карты морской акватории, свободной от ограничений, а также подавать в электронной форме заявления в Росрыболовство на определение границ участков и организацию электронных аукционов.

Первый аукцион состоится 17 июля. На нем будет реализован участок под аквакультуру площадью 68 гектаров, расположенный в Хасанском районе Приморского края. Далее аукционы в отношении 45 рыбоводных участков, расположенных в Приморском крае, площадью около 9 тыс. га будут проходить в период с 3 августа до 13 сентября 2018 года. В дни Восточного экономического форума с 11 по 13 сентября электронная площадка будет работать на полную мощность и за этот период планируется разыграть до 15 лотов.

До 2020 года, в соответствии с поручением вице-премьера - полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, с использованием интернет-сервиса и электронных аукционов планируется вовлечь в хозяйственный оборот до 100 тыс. гектаров участков под марикультуру.

С уважением,



Илья Ступин

Директор



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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]