Международная регата «Кубок Губернатора Приморского края по гребле на лодках «дракон» пройдет во Владивостоке

Приморские гребцы ведут усиленную подготовку к престижным стартам – в следующую субботу, 7 июля, в бухте Новик на острове Русский состоится XV Международная регата «Кубок Губернатора Приморского края по гребле на лодках «дракон». В этом году приморцам предстоит отстаивать честь региона в борьбе с сильнейшими командами из Москвы и Китая – Шанхая, Цзилиня, Гонконга и Макао. Первый старт в 09.30, торжественное открытие в 13.00.

Как сообщили в департаменте физической культуры и спорта Приморского края, в этом году федерация отмечает сразу две знаменательные даты. В 2018 году исполняется 20 лет с начала развития гребли на лодках «дракон» в России. Первыми в нашу страну ее привезли из Китая в 1998 году гребцы из спортивного клуба «Тигры Владивостока». За несколько лет этот вид спорта набрал большую популярность. Приморские спортсмены добились большого успеха на международном уровне и не раз поднимались на пьедесталы чемпионатов мира, Европы и России. В крае стали ежегодно проводиться массовые соревнования по гребле на «драконах», а международная гребная регата «Кубок губернатора Приморского края» получила известность далеко за пределами России.

В этом году Кубок Губернатора разыграют уже в 15-ый раз. За многолетнюю историю проведения эти соревнования стали масштабным спортивным праздником, объединяющим любителей гребли, спорта и здорового образа жизни.

В честь 15-летнего юбилея регаты подготовлена масштабная спортивная программа. За почетные награды сразятся гребцы на сурфски - океанских байдарках и аутригер – океанских каноэ, любители гребли на SUP-board – доске с веслом и, конечно же, главной частью программы станут зрелищные гонки на лодках «дракон».

Соревнования на «драконах» будут проходить в юношеском, женском, мужском и смешанном классах на десяти- и двадцатиместных лодках. Кроме этого, команды, не попавшие в основной финал, сразятся в азартном dragon-batl.

Ежегодно Кубок губернатора Приморского края по гребле на лодках «дракон» собирает свыше 500 участников и большое количество зрителей. Приморские спортсмены начинают готовиться к соревнованиям за несколько месяцев, выиграть в них очень престижно, так как среди участников – неоднократные чемпионы и призеры мира и Европы.

Организаторы приглашают всех желающих посмотреть приезжать с семьями, друзьями, большими компаниями. Удобная инфраструктура АНО «Спортивный клуб «Остров Русский» позволит провести время не только с пользой для здоровья, но и с комфортом. Въезд автомобилей и вход свободный.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]