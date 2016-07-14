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Как сохраняются традиции разных народов в многонациональном Приморье. Специальный репортаж Ольги Катренко

Золото по зелени — Коран. Золотым шитьем по рубиновому — татарские одежды. Непременная гладь растительным мотивом, традиционная шапочка — калфак называется. В приморский поселок Лозовый красочные национальные костюмы попадают напрямую из Казани. Но нельзя сказать, что община татарская в Приморье собственными руками ничего не делает. Просто понимают женщины - перепрыгнуть талантливейших мастеров, десятилетиями занятых шитьем, не надо и пытаться. А вот стол другое дело: кулинарные изыски, вроде хвороста бабушки Равзании - чистая индивидуальность. Продолжение - в специальном репортаже Ольги Катренко из рубрики "Приморье - территория дружбы".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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