"Приморье - территория дружбы": Как появились на территории Приморья коренные народы
"Приморье - территория дружбы": Интервью с Анатолием Старцевым доктором исторических наук, главным научным сотрудником института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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