"Приморью - 80! Наша история": "Артэтаж" - дом приморского авангарда
В самом сердце Владивостока - центр искусства, не всеми понятого, но всегда смелого, свободного и яркого. "Артэтаж" - дом приморского авангарда, кажется, крепко и подсознательно связан с душой города. Подробнее - в материале Татьяны Дубко из рубрики "Приморью - 80! Наша история".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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