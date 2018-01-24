"Приморью - 80! Наша история": "Артэтаж" - дом приморского авангарда

В самом сердце Владивостока - центр искусства, не всеми понятого, но всегда смелого, свободного и яркого. "Артэтаж" - дом приморского авангарда, кажется, крепко и подсознательно связан с душой города. Подробнее - в материале Татьяны Дубко из рубрики "Приморью - 80! Наша история".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]