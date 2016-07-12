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Во Владивостоке вооруженный хулиган ранил из травмата мужчину

Во Владивостоке вооруженный хулиган ранил из травмата мужчину

В ночное время в скорую и полицию Владивостока поступило сообщение от случайных очевидцев о том, что возле одного из магазинов на улице Зои Космодемьянской мужчину ранили из пистолета. Прибывшие на место происшествия медики оказали 34-летнему пострадавшему первую помощь и доставили его в больницу, где у него диагностировали ранения я в область грудной клетки. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, мужчину госпитализировали в травматологическое отделение, а стражи порядка приступили к поискам вооруженного хулигана.

По факту случившегося проводится проверка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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