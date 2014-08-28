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Во Владивостоке на «Столетии» Honda Fit насмерть сбил пешехода

Во Владивостоке на «Столетии» Honda Fit насмерть сбил пешехода

Фото: Vl.ru

В четверг, 28 июня, около 23.20 на проспекте 100-летия Владивостока автомобиль Honda Fit сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Пострадавший от полученных травм скончался.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, водитель Honda двигался со стороны «Молодежной» в направлении Второй Речки. В районе остановки «Столетие» (100-летия Владивостока, 42а) дорогу начал переходить мужчина. Рулевой машины увидел пешехода и начал тормозить, но не смог избежать столкновения.

Автомобиль сбил пешехода, от удара последний упал на асфальт. На место незамедлительно прибыла скорая. Медики боролись за жизнь пострадавшего, но пешеход скончался на месте происшествия.

Обстоятельства аварии установят следователи. Наезд произошел недалеко от подземного перехода.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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