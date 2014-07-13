Во Владивосток прибыла вице-премьер России Ольга Голодец
Во Владивосток прибыла вице-премьер России Ольга Голодец. Она проводит совещание в кампусе на острове Русском по вопросам культуры. В рамках рабочей поездки запланирована встреча с участием директоров департаментов, вице-губернаторов и других высокопоставленных чиновников. Тема совещания – создание во Владивостоке театрально-образовательного центра Мариинского театра и музейного комплекса. Такие центры появятся по всей стране по указанию президента Владимира Путина - в них разместят концертные и выставочные залы, творческие школы. Также вице-премьер посетит объекты спорта, туризма и культуры.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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