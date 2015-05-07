Танкер "Палладий" задержали в Пусане
Танкер "Палладий" (порт приписки Владивосток) под российским флагом и с российскими моряками на борту задержан в Пусане из-за жалобы экипажа на недоплаты. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на ТАСС.
Восемь членов экипажа танкера "Палладий" компании "Дальтранс" сообщили в Российский профсоюз моряков, что уже пять месяцев работодатель не выплачивает им зарплату в полном объеме, как обещал. Общий долг из недоплаченной части составляет около 250 тыс. рублей.
После того, как жалоба моряков поступила в инспекцию Пусана, судно было задержано.
В настоящее время идет разбирательство, по итогам которого будет дана оценка, действительно ли компания задолжала морякам. Дело в том, что, согласно обращению, в контрактах сотрудников указана сумма меньшая, чем было обещано выплачивать по факту с помощью премий и надбавок.
В компании "Дальтранс" пояснили, что предприятие испытывает финансовые трудности, и чтобы выплатить морякам обещанное, им надо начать получать прибыль с судов, оба из которых находятся на ремонте. По словам руководства, скоро одно судно должно выйти в море, и тогда компания сможет заработать и начать закрывать долги.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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