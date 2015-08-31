30 июня в бухте Золотой Рог будет ограничено движение судов
В целях обеспечения безопасности хода и стоянки судов в морском порту города Владивостока в период проведения праздника для выпускников "Крылья Востока" в городе Владивостоке 30 июня 2018 года в бухте Золотой Рог будет ограничено движение судов.
Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО, ограничено движение судов будет действовать 30 июня 2018 года с 18 часов 00 минут до 23 часов 00 минут по местному времени, за исключением:
судов, привлеченных к мероприятиям, связанным с проведением Праздника выпускников школ Приморского края в городе Владивостоке;
судов местных пассажирских линий, следующих по расписанию в бухту Золотой Рог;
специальных спасательных судов, судов для оказания экстренной медицинской помощи по согласованию с Центром оперативного управления силами и средствами (ЦОУСС).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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