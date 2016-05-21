В ближайшие дни в Приморье будет поступать субтропический воздух с южных широт. Мощный антициклон к востоку от Японских островов будет определять погоду не только в Японии, но и на юге Дальнего Востока. В связи с этим на юге Дальнего Востока установится жаркая погода, на побережье будет тепло. Затем на юг Дальнего Востока начнет поступать тропический воздух, который будет очень влажный. Все это приведет к образованию сразу нескольких циклонов, которые будут иметь большой запас влаги.

Как сообщает сайт "Маглипогода", в Приморье на следующей неделе ожидается серьезное ухудшение погоды. В Тихом океане появился тропический циклон. Как видно на карте JMA, циклон движется на северо-запад. Далее предполагается поворот на север, затем вихрь пройдет через Корейский полуостров и дальше пойдет на Приморский край. На карте погоды изображена примерная траектория циклона. Тропический циклон не успеет набрать силу тайфуна, но подойдя к Корейскому полуострову встретится с полярным фронтом. Произойдет усиление циклона. 2 июля циклон зайдет в Японское море и затем обрушится на Приморский край. Вероятность этой версии составляет 80%.

Есть также вторая версия, вероятность которой составляет 20%, и если так произойдет, то циклон повернет раньше и пройдет через Корейский пролив. В этом случае циклон на погоду в Приморском крае повлияет только косвенно.

По предварительным данным, 2 июля днем на юге края начнется дождь. Вечером в крае - дождь, на юге - сильный дождь. В ночь с понедельника на вторник в крае пройдут дожди, местами сильные дожди, на юге края пройдут очень сильные дожди, местами грозы. На побережье ожидается очень сильный ветер, местами штормовой. Местами возможны тропические ливни и грозы!

3 июля в Приморском крае сохранятся дожди, местами сильные. В течение дня ожидается прекращение осадков и улучшение погодных условий. Температурный фонт останется высоким.

Возможны изменения в прогнозе, однако, автор сайта советует приморцам скорректировать свои планы.

Далее сохранятся хорошие условия для образования новых циклонов. Есть вероятность прохождения нескольких циклонов через Приморский край.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]