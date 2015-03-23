Начинается сезон тайфунов
После 4 июля в Тихом океане создадутся условия для зарождения новых тайфунов! Как сообщает сайт "Маглипогода". Пока мощный антициклон располагается так, что тайфуны будут направляться на север в сторону Японии и Кореи. Соответственно есть вероятность выхода тайфунов на Приморский край уже в июле! В случае реальной угрозы для Приморья сразу будет сделано предупреждение!
В предстоящие выходные дни погодные условия Приморья будет формировать гребень тихоокеанского антициклона, по западной периферии которого будет выноситься теплый и влажный субтропический воздух. В Приморье установится жаркая, без осадков погода. Как сообщает "Примпогода.ру", в континентальных районах столбики термометров почти повсеместно поднимутся выше отметки +30 °С. На побережье немного прохладнее, но тоже достаточно тепло, +20...+28 °С.
Желающие могут начать купальный сезон. Фактическая температура воды в Амурском заливе +16 °С, в заливе Посьета +18 °С.
Во Владивостоке выходные обещают быть теплыми, температура воздуха выше +20 °С. Но при высокой относительной влажности воздуха будет душно. И даже свежий южный ветер не принесет существенного облегчения. Ночью сохранятся очаги тумана, ослабевающего днем.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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