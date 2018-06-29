Четыре автомобиля столкнулись во Владивостоке, один перевернулся

В пятницу, 29 июня, в районе Луговой столкнулись четыре автомобиля, один из них перевернулся.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vlnews.ru, девушка на Mazda Demio ехала со стороны магазина «Бубль Гум», она собиралась пересечь перекресток в прямом направлении и проехать в сторону дома № 2А по улице Ивановской. По словам хозяйки малолитражки, она убедилась в безопасности маневра и начала движение.

В то же время с Гайдамака на Луговую ехал Toyota Ractis, мужчина увидел Mazda Demio и начал тормозить, но столкновения избежать не удалось. От удара Demio развернуло и она опрокинулась на бок, врезавшись при этом в припаркованный Suzuki Escudo, последний задел Toyota Funcargo.

После столкновения очевидцы произошедшего поспешили на помощь хозяйке Demio и поставили автомобиль на колеса. В ДТП пострадал маленький ребёнок сидевший в Demio и водитель.

Никто из людей в этом серьезном ДТП не пострадал. Инспекторы ГИБДД составляют материалы происшествия.

Публикация от Главные новости (@vlnews.ru) 28 Июн 2018 в 7:12 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]