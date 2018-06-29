Четыре автомобиля столкнулись во Владивостоке, один перевернулся
В пятницу, 29 июня, в районе Луговой столкнулись четыре автомобиля, один из них перевернулся.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vlnews.ru, девушка на Mazda Demio ехала со стороны магазина «Бубль Гум», она собиралась пересечь перекресток в прямом направлении и проехать в сторону дома № 2А по улице Ивановской. По словам хозяйки малолитражки, она убедилась в безопасности маневра и начала движение.
В то же время с Гайдамака на Луговую ехал Toyota Ractis, мужчина увидел Mazda Demio и начал тормозить, но столкновения избежать не удалось. От удара Demio развернуло и она опрокинулась на бок, врезавшись при этом в припаркованный Suzuki Escudo, последний задел Toyota Funcargo.
После столкновения очевидцы произошедшего поспешили на помощь хозяйке Demio и поставили автомобиль на колеса. В ДТП пострадал маленький ребёнок сидевший в Demio и водитель.
Никто из людей в этом серьезном ДТП не пострадал. Инспекторы ГИБДД составляют материалы происшествия.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
20.05.2018 Ребенок пострадал в ДТП во Владивостоке (фото)
-
18.11.2016 В ночном ДТП во Владивостоке пострадали три человека
-
01.06.2016 В ДТП на Баляева во Владивостоке перевернулся Suzuki Jimny
-
30.04.2016 Ночью на выезде из Владивостока произошло тройное ДТП, одна машина перевернулась
-
03.12.2014 В лобовом ДТП во Владивостоке пострадал водитель Demio
-
29.07.2014 В ДТП в Уссурийске пострадали два человека
Добавить комментарий