Во Владивостоке завтра, 30 июня, отметят 158-ой день рождения города. Завершаются последние приготовления перед проведением масштабного праздника. Уже в 11.00 часов стартует общегородское шествие. Для участия в нем подано более 150 заявок от различных организаций и предприятий города, в общей сложности, около 7 тысяч человек — в их числе и сотрудники нашей телерадиокомпании. ГТРК «Владивосток» не только примет участие в шествии, но и зафиксирует все это на телекамеры. Увидеть яркое представление можно будет уже в 15 часов на канале «Восток 24». А уже вечером в 22 часа телезрители нового телеканала увидят самую зрелищную часть праздника выпускников «Крылья Востока». Наш канал «Восток-24 » покажет световое шоу над бухтой Золотой Рог в прямом эфире.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]