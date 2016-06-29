Новости Анонс

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:06
  0

«Восток-24 » покажет световое шоу над бухтой Золотой Рог в прямом эфире

«Восток-24 » покажет световое шоу над бухтой Золотой Рог в прямом эфире

Во Владивостоке завтра, 30 июня, отметят 158-ой день рождения города. Завершаются последние приготовления перед проведением масштабного праздника. Уже в 11.00 часов стартует общегородское шествие. Для участия в нем подано более 150 заявок от различных организаций и предприятий города, в общей сложности, около 7 тысяч человек — в их числе и сотрудники нашей телерадиокомпании. ГТРК «Владивосток» не только примет участие в шествии, но и зафиксирует все это на телекамеры. Увидеть яркое представление можно будет уже в 15 часов на канале «Восток 24». А уже вечером в 22 часа телезрители нового телеканала увидят самую зрелищную часть праздника выпускников «Крылья Востока». Наш канал «Восток-24 » покажет световое шоу над бухтой Золотой Рог в прямом эфире.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря