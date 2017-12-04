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В Приморье поступили юбилейные денежные купюры, выпущенные к Чемпионату мира по футболу

Теперь футбол не только на стадионах и телеэкранах. В Приморский край поступили юбилейные денежные купюры, выпущенные Центробанком к Чемпионату мира по футболу. 100 рублевые банкноты представили журналистам программы "Вести: Приморье". Появятся ли они в массовом пользовании и как их отличить от подделки?  Об этом смотрите в итоговом выпуске программы "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1" сегодня, 29 июня, в 21.44.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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