Многодетные семьи планируют полностью освободить от земельного налога, а служебное жилье смогут получать теперь и работники ЖКХ. Какие еще вопросы рассмотрели депутаты на очередном заседании Думы.

На повестке дня у депутатов много вопросов. К примеру, городской бюджет на текущий год требовал корректировки. Расходы увеличили практически на 500 млн. рублей. Значительная часть средств пойдет на индексацию зарплаты работников муниципальных учреждений на 4 процента. Кроме того, большое внимание уделили благоустройству Владивостока.

Андрей Брик, председатель Думы города Владивостока: «Более 10 миллионов мы потратим и предусмотрим в бюджете на ремонт лестниц, 8,6 миллионов - на ремонт освещения, потому что в микрорайонах нужно восстанавливать, ремонтировать, где-то заново строить освещение. Более 16 миллионов мы потратим на ремонт подпорных стенок, потому что это достаточно сложный процесс».

Порядка 15 млн. руб. потратят на реализацию программы «Доступная среда». Для обустройства проездов и подходов к домам и учреждениям для маломобильных горожан. В том числе изменения коснулись и земельного налога. Так, предлагается полностью освободить от выплат многодетные семьи.

Владимир Исаков, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Думы города Владивостока: «Что касается льгот в отношении участков, предоставленных для строительства, этот вопрос регулярно рассматривает комитет. Комитет выходит с данной просьбой, потому что, как правило, не закладываются эти налоги в сметирование, и мы так-и-так их предоставляем на комитете ежегодно. Поэтому эта льгота более упорядочена».

К жителям города, которым предоставляется служебное жилье, теперь присоединятся и работники сферы ЖКХ. Так депутаты планируют привлекать квалифицированные кадры в государственные и муниципальные учреждения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]