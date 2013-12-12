В Черниговском районе социальное жилье может посоревноваться с самым престижным в крае. Видеорепортаж Елены Штылиной
Более 100 семей в Черниговском районе смогли получить социальное жилье. В Приморье успешно работает специальная краевая программа по развитию села. Ее участниками стали врачи, учителя, механизаторы. Как получить заветный сертификат, чтобы построить дом на своей земле?
Юра Ситников — незаменимый помощник, увлеченно помогает отцу дом достраивать. А в свободное время он уже колесит на велосипеде по просторам «деревенской избы», благо — площадь позволяет. Дом на 115 кв. метров со всеми удобствами семья Ситниковых построила за два года. Помогла программа «Социальное развитие села в Черниговском районе».
Любовь Ситникова, житель села Черниговка: «Мы очень мечтали о большом доме, давно к нему шли. Хозяин у меня хороший, мне с ним повезло!»
Дмитрий Ситников, житель села Черниговка»: «Конечно, помогали мне мужички хорошие, я бы один не справился!»
Глава семьи Ситниковых — железнодорожник, его супруга — учитель начальных классов. Вспоминают, как ютились по общежитиям, снимали жилье в течение 10 лет. А тут как нельзя кстати — программа для сельских жителей нуждающихся в своем доме.
Дмитрий Ситников, житель села Черниговка: «Чудо не произойдет, вот мол вам ключики, идите живите. Вот у меня есть цель, и я уже не могу без нее. В коммуналку меня сейчас не загонишь, я не могу сесть и ничего не делать».
Денежные выплаты, которые получают участники программы, рассчитаны на строительство 18 кв. метров на одного члена семьи. Так, семья из четырех человек может получить по программе до 2 млн. рублей. А за площадь сверх положенной нормы сельчане доплачивают сами. В свой двухэтажный дом приглашает Светлана Кандрашова. В ее семье — четверо, вот и решили добавить свои сбережения, чтобы и внукам в будущем места было вдоволь.
Светлана Кандрашова, жительница села Черниговка: «Все это ради детей затевали. Тяжело конечно. Но хочется, чтобы дети выучились и вернулись все в родное село, в наш район».
Программу поддерживают федеральный, краевой и местный бюджеты с 2006 года. За это время в Черниговском районе ею воспользовались уже 104 семьи. Участники соцпрограммы — представители самых разных профессий. Условие для них одно — отработать на селе 5 лет, после чего жилье полностью перейдет в собственность.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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