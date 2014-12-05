Поверь в себя», так назвали ярмарку вакансий, которая прошла во Владивостоке. Ее организовали для людей с ограниченными возможностями здоровья. Представители самых разных профессий пообщались с работодателями и побывали на мастер-классе для тех, кто никогда не сдается.

Поверить себя и найти работу особой категории граждан здесь предлагают более 40 работодателей. На выбор - свыше 200 вакансий по самым разным специальностям. Работа во Владивостоке найдется для всех — инженеров, педагогов, библиотекарей. Елена Грехова, экономист по образованию, работает бухгалтером, но в дополнение к этому рассматривает вакансии, связанные с организацией мероприятий.

Елена Грехова, соискатель: «Занята я не полностью на этой работе, поэтому есть возможность еще трудоустроиться, чтобы было движение. Потому что лично я против работы инвалидов на дому. Сейчас ведь можно учиться дистанционно, чтобы потом найти любую работу».

А вот Александр Слесаренко на собственном опыте убедился, что людям с ограниченными физическими возможностями найти работу в разы сложнее, чем тем, кто вполне здоров. Ему, специалисту в области информационных технологий, не раз отказывали в трудоустройстве.

Александр Слесаренко, соискатель: «Работодатель, особенно частный, может бояться ответственности, и он лучше выберет не инвалида, а здорового».

Как поднять самооценку, поверить в успех и почувствовать уверенность — обучают в соседнем зале. На мастер-классе «Учись искать работу» - говорят о важных вещах, которые пригодятся на собеседовании. Суметь подобрать одежду, лаконично ответить на вопросы — для многих - непростая наука.

Анна Щербакова, специалист Приморского центра занятости населения: «Проблемы при поиске на работу существуют у различных категорий граждан. Молодых иногда не берут на работу, потому что нет опыта, очень опытных тоже могут не взять. Везде конкуренция. Но сейчас существуют определенные квоты, должны быть рабочие места для инвалидов. Я думаю, что культура трудоустройства инвалидов у нас будет и дальше развиваться. Было бы желание».

И такое желание есть. Ярмарку вакансий для особенных соискателей в этот раз посетило более 400 человек.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]