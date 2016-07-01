Анонс на 1 июля

1 июля продолжится празднование дня рождения города во Владивостоке:

с 11.00 – в кинотеатре «Океан» (зал «Меридиан», Набережная, 3) состоится презентация каталога «Посмотри на Владивосток – 2017», в состав которого вошли работы, которые будут представлены на выставке в залах «Артэтажа»;

в 13.00 – открытие городской фотовыставки «Посмотри на Владивосток – 2017» в выставочных залах «Артэтажа» (МБУК «Дом культуры "Традиции и современность"», Океанский пр-т, 9);

с 13.00 до 18.00 – на территории парка «Минный городок» состоится «Фестиваль красок».

С 09.00 до 22.00 – на Спортивной набережной пройдет «Фестиваль светошариков».

1 июля в КСК «Фетисов Арена» неоднократный призер чемпионатов Европы, 15-кратный чемпион России по шорт-треку, мастер спорта международного класса Сергей Пранкевич провдет семинар и мастер-класс по шорт-треку «Техника скольжения и бега». Вход свободный.

С 14.00 до 15.00 - семинар «Техника скольжения и бега» (конференц-зал);

с 16.15 до 17.15 – мастер-класс «Общая физическая подготовка - проработка всех мышц спортсмена шорт-трекиста» (игровой зал);

с 17.45 до 19.45 – мастер-класс «Техника скольжения и бега в шорт-треке» (основное поле).

1 июля во Врангеле на пляже Прикумск отметят День работников морского и речного флота:

С 11.00 до 13.00 концерт духового оркестра и коллективов Дома культуры имени Юрия Гагарина;

в 13.00 - торжественная часть, прозвучат поздравления официальных лиц, состоится награждение лучших представителей отрасли.

в 16.00 - концерт артистов ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота Министерства обороны России.

В 17.20 - выступление инструментальной группы студии «Лик». Четыре с половиной часа на сцене будут сменять друг друга кавер-группа Evergreen, поп-группа Revoльvers (Москва) и рок-группа «Иван ПанфиLOVE».

1 июля во Владивостоке на улице Станюковича начинается капитальный ремонт дорожного полотна от дома № 28 до дома № 37. В связи с этим на данном участке будет ограничен проезд автотранспорта.

С 1 июля будет выполняться регулярный авиарейс Владивосток – Муданьцзян. Вылет из Владивостока – в 19.05, прибытие в Муданьцзян – в 18.25.

1 июля во Владивостоке в детском центре «Зариана», ул. Береговая, 6 - мастер-класс для детей с ограниченными возможностями по песочной анимации.

1 июля в 14.00 на о. Русский, стадион кампуса ДВФУ. Матч по американскому футболу между женскими командами «Косатки» (Владивосток) и «Кобры» (Хабаровск).

1 июля с 10.00 в спортивном комплексе «Олимпиец» во Владивостоке – соревнования по сумо среди мужчин. Вход для зрителей свободный.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]