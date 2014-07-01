Анонс на 2 июля

2 июля во Владивостоке продолжат отмечать день рождения города:

с 10.00 до 12.00 – в парке «Солнышко» на Бородинской, 15-б состоится праздничная программа «Владивосток зажигает огни»;

с 12.00 до 13.00 – в Чеховском сквере (Набережная, 10) пройдет торжественное мероприятие, посвященное открытию скульптурной композиции А. П. Чехову;

с 14.00 до 17.00 – традиционная торжественная церемония возложения венка первооткрывателям и защитникам Владивостока на акватории залива Петра Великого.

2 июля - 158-я годовщина со дня образования города Владивостока.

2 июля - Международный день спортивного журналиста .

2 июля - Всемирный день НЛО (День уфолога).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]