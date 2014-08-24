Яхт-клуб международного уровня с детской парусной школой готов построить инвестор в Находке. Инициатор проекта — известный в городе строитель и председатель федерации парусного спорта Виктор Ходырев. Строительство такого объекта поддержал глава города Борис Гладких.

Федерация парусного спорта Находки организована в далёком 1975 году. Инициатором создания и руководителем первого яхт-клуба был мастер механических мастерских Владимир Маратаев — энтузиаст, преданный парусу. Сегодня его дело продолжают отец и сын — Виктор и Дмитрий Ходыревы.

Виктор Ходырев, президент Федерации парусного спорта г. Находка: «Находка всегда показывала хорошие результаты в соревнованиях, и сейчас мы уже несколько лет, больше десятка лет, не имеем своей базы».

Дмитрий Ходырев, четырёхкратный чемпион России по парусному спорту, капитан яхты «Артист» Конрад 25R: «Думаю, строительство яхт-клуба нам вполне под силу. Своими силами, либо с кем-то, но сама по себе идея, я считаю, очень необходима. В нашем городе очень много желающих, которые хотят заниматься парусным спортом».

Сегодня тренировки для школьников проходят регулярно — опытные яхтсмены готовят молодых спортсменов для международных регат. Но заниматься приходится в стесненных условиях — зачастую, на временных базах. Из-за отсутствия собственного центра и нормальных условий, в парусный спорт пока идут единицы.

Строительство детского парусного центра начнется на пустыре, где появится собственный бассейн с возможностью проводить тренировки по дайвингу. Кроме того, планируется возвести ремонтные мастерские и даже стоянку парусного флота. Проект уже поддержали местные власти.

Борис Гладких,глава Находкинского городского округа: «Есть такой Виктор Ходырев, который фанат парусного спорта. Он принимает участие в международных гонках и в Корее, и в Японии. Недавно вернулся из Новой Зеландии. У него есть большой проект создания марины так называемой. Я думаю, с учётом опыта Ходырева, он добьётся результата».

Как отмечают в администрации города и специалисты парусного спорта, если создание яхт-клуба пойдет по плану, то новую спортивную базу вполне сможет использовать сборная России по парусному спорту для подготовки к Олимпийским играм в Токио. Масштабное спортивное событие состоится уже в 2020 году.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]