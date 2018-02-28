Все готово к проведению выпускного для школьников Приморья "Крылья Востока"

Единый выпускной вечер для приморских школьников «Крылья Востока» пройдет на Набережной Цесаревича уже завтра, 30 июня. Событие соберет более 11 тысяч выпускников и их родителей со всего края.

Как сообщили в администрации края, программа праздника разделится на две основные части: концерт и световое шоу. Гостей с 19.00 будет ждать творческая программа, включающая выступления местных творческих коллективов – лауреатов различных краевых и всероссийских конкурсов, а после 20.30 на сцену выйдут Сюзанна и Мальбэк, а также Юлианна Караулова. Ведущими мероприятия станут Алла Михеева и Станислав Ярушин.

Вторая часть – световое шоу - стартует в 22.00 и продлится не более получаса, но станет самой яркой и запоминающейся. Под нее задействуют Золотой мост, стену плавучего дока Дальзавода, три водных экрана, а также парусник «Паллада».

Завершится программа праздничным фейерверком.

Вход на территорию набережной из соображений безопасности будет осуществляться по именным пригласительным при предъявлении паспорта. Зайти на площадку проведения мероприятия смогут только выпускники и их родители, имеющие билеты.

В мае школы формировали списки выпускников и родителей, желающих посетить мероприятие. В соответствии с данными списками были подготовлены и распространены билеты по учебным заведениям.

Добираться до места проведения мероприятий приморцы из муниципалитетов планируют разными способами: самостоятельно, организованными группами на автобусах, а также на специальных поездах, следующих из Лучегорска и Находки. Эти же поезда проследуют в обратных направлениях сразу после завершения праздника.

Запускать на площадку проведения праздника 30 июня начнут в 18.00. Владивостокских выпускников просят воспользоваться входом со стороны цирка.

Жители Владивостока без билетов «вживую» смогут увидеть фейерверк, начинающийся в 22.25. Удобнее это будет сделать с таких точек, как Орлиная сопка, Проспект Красоты, спуск с Фуникулера на улицу Суханова, а также смотровая площадка Мариинского театра.

Кроме того, для горожан установят большой экран на парковке Набережной Цесаревича, куда будет идти прямая трансляция всей программы.

Также прямую трансляцию можно будет увидеть на телеканале «Восток-24» с 22.00.

Для обеспечения безопасности участников и зрителей праздника временно ограничат движение и запретят парковку транспортных средств с 07.00 до 23.00 часов на Корабельной набережной (см. схему).

Часть акватории бухты Золотой Рог будет также перекрыта с 18:00 до 23:00. (см. схему)

А вот Золотой мост полностью перекрываться не будет: для обеспечения шоу потребуется перекрытие всего одной полосы в сторону по направлению к центру города.

Все ограничения движения, а также доступа на Набережную Цесаревича будут сняты в 23.00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]