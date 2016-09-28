Миниатюрную «чочин-ику» теперь могут рассмотреть гости Приморского океанариума

На первый взгляд может показаться, что один из аквариумов Приморского океанариума в разделе «Мастера маскировки» необитаем, однако внимательные посетители обязательно разглядят три пары глаз, которые следят за тем, что происходит вокруг из песчаных горок на дне. В аквариуме поселилось трио сепиолы двурогой (Sepiola birostrata) или «чочин-ику», как эту миниатюрную каракатицу называют в Японии.

Как рассказали специалисты Приморского океанариума, сепиола двурогая - ночной хищник. Если перевернуть ее на спинку и осторожно отогнуть края мантии, то можно увидеть двурогой формы пузырек (отсюда и название этой каракатицы), который заполнен слизью со светящимися симбиотическими бактериями. У каракатицы необычная стратегия защиты, называемая контриллюминацией: чтобы не выдавать свое месторасположение, она испускает голубоватое свечение, и этот свет размывает контур животного, маскируя его.

Крошечная хищница удивительно точно меняет окраску в тон грунту, в который стремительно зарывается, почуяв опасность или охотясь. Животное неплохо плавает, но обычно держится на дне, подкарауливая свою добычу - мелких креветок, мизид или мальков рыб. И зарываться и охотится ей помогают длинные "руки", всего у каракатицы 10 щупалец: 8 коротких и 2 два длинных.

Заметить «чочин-ику» на морском дне очень непросто, однако в экспозиции можно рассмотреть эту любопытную обитательницу Японского моря достаточно близко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]