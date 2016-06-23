Морские акватории под аквакультуру разыграют на ВЭФ в Приморье

Более 9 тысяч гектаров морских акваторий под аквакультуру, расположенных в Приморском крае, выставят на электронные торги. Часть лотов планируется разыграть на четвертом Восточном экономическом форуме, который пройдет 11-13 сентября.

Как сообщили в департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморья, электронные аукционы будут проходить с 3 августа по 13 сентября.

Площадь 45 участков составляет более 9 тысяч гектаров. В дни ВЭФ электронная площадка будет работать на полную мощность. С 11 по 13 сентября планируется разыграть до 15 лотов. Все участки расположены в Приморском крае, прибрежные воды которого исторически являлись наиболее благоприятными районами для марикультуры. Информация о лотах размещена в витрине закупок Федерального агентства по рыболовству.

В настоящее время в Приморском крае действуют 80 рыбоводных хозяйств, общая площадь предоставленных им в пользование участков – более 58 тысяч гектаров. На «морских огородах» выращивают гребешок, мидию, устрицы, трепанг и ламинарию.

На этот год приморским предприятиям аквакультуры запланированы субсидии в размере около 21,5 миллиона рублей. Эти средства направлены на расселение молоди, лизинг, реконструкцию цехов и приобретение техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]