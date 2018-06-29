Синоптики уточняют дату "главного удара" по Владивостоку (опрос)
В начале следующей недели во Владивостоке и на юге, юго-востоке Приморья возможен сильный дождь, сообщают "Вести:Приморье". Большинство сайтов прогноза погоды предсказывают Владивостоку настоящий потоп. Ресурс Windуtv предсказывает столице Приморью выпадение около 45 мм осадков. Пик непогоды, согласно прогнозу этого сайта, придется 15 часов 3 июня (см. фото). Ресурсы windguru и gismeteo дают прогноз в 60 мм. И настоящий "апокалипсис" предсказывает ресурс rp5: 76 мм осадков за 24 часа.
Особняком стоит прогноз Примпогоды. По данным приморских синоптиков, во Владивостоке дождь пройдет не 3, а 2 июня, когда выпадет около 30 мм осадков.
Чей прогноз окажется точней узнаем уже через несколько дней.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
05.03.2018 Синоптики скорректировали прогноз на снегопад 8 марта во Владивостоке
-
09.01.2018 Следующий снегопад уже не за горами?
-
18.07.2017 Резкое ухудшение погоды ожидается во Владивостоке
-
20.12.2016 Cиноптики обещают Владивостоку более 30 мм осадков
-
12.06.2016 Синоптики резко "усугубили" прогноз погоды на 16 июня
-
01.06.2015 В среду утром во Владивостоке ожидается сильный ливень
Добавить комментарий