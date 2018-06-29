Синоптики уточняют дату "главного удара" по Владивостоку (опрос)

В начале следующей недели во Владивостоке и на юге, юго-востоке Приморья возможен сильный дождь, сообщают "Вести:Приморье". Большинство сайтов прогноза погоды предсказывают Владивостоку настоящий потоп. Ресурс Windуtv предсказывает столице Приморью выпадение около 45 мм осадков. Пик непогоды, согласно прогнозу этого сайта, придется 15 часов 3 июня (см. фото). Ресурсы windguru и gismeteo дают прогноз в 60 мм. И настоящий "апокалипсис" предсказывает ресурс rp5: 76 мм осадков за 24 часа.

Особняком стоит прогноз Примпогоды. По данным приморских синоптиков, во Владивостоке дождь пройдет не 3, а 2 июня, когда выпадет около 30 мм осадков.

Чей прогноз окажется точней узнаем уже через несколько дней.

Оправдаются ли прогнозы синоптиков: - да, 3 июня во Владивостоке будет "потоп" - частично, осадки будут, но не такие сильные -дождя не будет -дождь будет 2, а не 3 июня, как и предсказывает Примпогода -нет четкого мнения Голосовать Результаты опроса

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]