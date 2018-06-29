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Синоптики уточняют дату "главного удара" по Владивостоку (опрос)

Синоптики уточняют дату

В начале следующей недели во Владивостоке и на юге, юго-востоке Приморья возможен сильный дождь, сообщают "Вести:Приморье". Большинство сайтов прогноза погоды предсказывают Владивостоку настоящий потоп. Ресурс Windуtv предсказывает столице Приморью выпадение около 45 мм осадков. Пик непогоды, согласно прогнозу этого сайта, придется 15 часов 3 июня (см. фото). Ресурсы windguru и gismeteo дают прогноз в 60 мм. И настоящий "апокалипсис" предсказывает ресурс rp5: 76 мм осадков за 24 часа.

Особняком стоит прогноз Примпогоды. По данным приморских синоптиков, во Владивостоке дождь пройдет не 3, а 2 июня, когда выпадет около 30 мм осадков.

Чей прогноз окажется точней узнаем уже через несколько дней. 

Оправдаются ли прогнозы синоптиков:

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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