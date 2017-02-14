Приморский краевой театр молодежи 30 июня дает премьеру — спектакль «Алые паруса». Повесть Александра Грина обретает новое рождение - благодаря режиссеру и молодым актерам. Первыми зрителями новой постановки станут выпускники школ. Им и адресована история о том, как мечта воплощается в жизнь.

Театр молодежи поднимает «Алые паруса». История, придуманная Грином, могла ведь произойти именно во Владивостоке — на его старинных улочках, причалах и в кафе.

Спектакль-феерия посвящается любимому городу. Несколько месяцев артисты готовили зрителю этот сюрприз, вдохновленные девизом капитана Грэя.

Лидия Василенко, режиссер-постановщик спектакля «Алые паруса»: «Чудеса нужно делать своими руками. Тогда новая душа будет и у тебя, и у того человека, которому ты сделал чудо».

Странную девушку Ассоль, которая ждет корабль под алыми парусами и уже привыкла к насмешкам окружающих, играют три актрисы, одна из которых совсем юная.

Диана Овчаренко, участница детской студии Приморского театра молодежи: «Я играла девочку, похожую на себя, потому что Ассоль такая же любознательная и мечтательная».

Олеся Белоконь, выпускница Дальневосточного института искусств: «Ассоль - это замечательный персонаж, потому что я у него учусь. Потому что этот человек, который верит, мечтает, стремится напролом к своей мечте, к своей цели несмотря ни на какие трудности».

В спектакле много музыки, танцев. Немало пародий на прозу жизни и достаточно романтики, чтобы дать высокие ориентиры. Показать героя, которым в предчувствии открытия овладел «дух немедленного действия».

Игорь Сушков, студент Дальневосточного института искусств: «Это наверное, один на миллион, может, на десять миллионов. Представьте, чтобы человеку понравилось что-то и он купил две тысячи метров алого паруса!»

Александр Арсененко, художник-постановщик спектакля: «Этот спектакль – своеобразное напутствие молодым людям, которые выходят в новую жизнь. Мы их этим спектаклем благословляем».

Финал нам не разрешили снимать — секрет! Это нужно увидеть своими глазами. Ко Дню рождения Владивостока 30 июня, 1 и 7 июля в приморском Театре молодежи взметнутся алые паруса.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]