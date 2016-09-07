Презентация фильма "На районе" Данилы Козловского пройдет на фестивале "Меридианы Тихого". Видеорепортаж Ольги Артемовой
На шестнадцатых «Меридианах Тихого» состоится премьера фильма Данилы Козловского «На районе», съемки которого проходили во Владивостоке. Об этом сообщили на первой пресс-конференции, посвященной международному кинофестивалю. В этом году кинофорум пройдет с 21 по 27 сентября.
Пока заявления на пресс-конференции звучат в условном наклонении. До фестиваля - еще три месяца, подготовка только набирает обороты. Кто из известных гостей в этом году пройдет по традиционно синей дорожке, еще решается. Декорации не меняются. церемония открытия вновь состоится в приморской Мариинке. Что же касается конкурса, всего на отборе 1148 фильмов. Часть уже отсмотрели организаторы фестиваля.
Ефим Звеняцкий, генеральный директор кинофестиваля: «Мы так далеко живем, а кино не успевает опрокидываться даже с экранов телевизоров, которые не всегда показывают то благополучное кино, которое доставляет настроение людям. Поэтому познание не приумножает скорбь в данном случае, оно, кино является настроением для людей».
Для желающих окунуться в мир фестиваля есть возможность поработать волонтером. До 1 июля оргкомитет принимает заявки от всех желающих. Основные требования к кандидатам — совершеннолетие, трудолюбие и увлеченность киноискусством.
Наталья Шахназарова, исполнительный директор: «Ребята, как правило, из волонтеров потом приходят к нам и работают внештатно. Определяются со своей профессией. Даже говорят, а вы знаете, мы думали, так уже не бывает. Вот эта атмосфера любви кинофестиваля, она помогает очень».
Планируются и ставшие уже традиционными кинопередвижки - выездные площадки с киносеансами по краю. Увидеть фильмы фестиваля появится возможность и у приморцев из глубинки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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