На шестнадцатых «Меридианах Тихого» состоится премьера фильма Данилы Козловского «На районе», съемки которого проходили во Владивостоке. Об этом сообщили на первой пресс-конференции, посвященной международному кинофестивалю. В этом году кинофорум пройдет с 21 по 27 сентября.

Пока заявления на пресс-конференции звучат в условном наклонении. До фестиваля - еще три месяца, подготовка только набирает обороты. Кто из известных гостей в этом году пройдет по традиционно синей дорожке, еще решается. Декорации не меняются. церемония открытия вновь состоится в приморской Мариинке. Что же касается конкурса, всего на отборе 1148 фильмов. Часть уже отсмотрели организаторы фестиваля.

Ефим Звеняцкий, генеральный директор кинофестиваля: «Мы так далеко живем, а кино не успевает опрокидываться даже с экранов телевизоров, которые не всегда показывают то благополучное кино, которое доставляет настроение людям. Поэтому познание не приумножает скорбь в данном случае, оно, кино является настроением для людей».

Для желающих окунуться в мир фестиваля есть возможность поработать волонтером. До 1 июля оргкомитет принимает заявки от всех желающих. Основные требования к кандидатам — совершеннолетие, трудолюбие и увлеченность киноискусством.

Наталья Шахназарова, исполнительный директор: «Ребята, как правило, из волонтеров потом приходят к нам и работают внештатно. Определяются со своей профессией. Даже говорят, а вы знаете, мы думали, так уже не бывает. Вот эта атмосфера любви кинофестиваля, она помогает очень».

Планируются и ставшие уже традиционными кинопередвижки - выездные площадки с киносеансами по краю. Увидеть фильмы фестиваля появится возможность и у приморцев из глубинки.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]