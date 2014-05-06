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Число 100-балльников ЕГЭ увеличилось в Приморье

Число 100-балльников ЕГЭ увеличилось в Приморье

В Приморье подходит к завершению основной период государственной итоговой аттестации. По итогам сдачи пяти предметов 31 приморский выпускник набрал максимальное количество баллов ЕГЭ.

Как сообщили в администрации края, 100 баллов приморские школьники набрали по обществознанию, информатике и ИКТ, химии, истории и русскому языку. Больше всего 100-балльников в Приморье по русскому языку – на максимальный балл экзамен стали 26 одиннадцатиклассников региона. Кроме того, ученица школы № 8 села Черниговка Анастасия Фроловичева набрала максимальный балл сразу по двум предметам – русскому языку и обществознанию.

Основной период ЕГЭ в 2018 году проходит с 28 мая по 2 июля. В Приморье в этом году экзамен сдают 10 683 человека. Это выпускники 11-х классов и прошлых лет, колледжей и техникумов.

Итоговые баллы по экзаменам родители и участники экзаменов могут узнать не позднее дат, размещенных в графике опубликования результатов ЕГЭ. Его можно посмотреть на официальном информационном портале Единого государственного экзамена, а также на портале госуслуг.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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