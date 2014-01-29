В Приморье впервые удалось сфотографировать трех маленьких леопардов из одной семьи

Специалисты «Земли леопарда» зафиксировали интересный случай. Впервые в истории наблюдений за дальневосточными леопардами удалось получить фото котят из многодетной семьи, которые в полном составе выжили и перешли во взрослую жизнь. Вырастить сразу троих детенышей смогла мать-героиня – самка Leo 37F по имени Умка.



Как сообщают специалисты ФГБУ "Земля леопарда", новые данные были получены в национальном парке с помощью сети фотомониторинга. За жизнью самых редких в мире крупных кошек наблюдают около 400 фотоловушек. Несколько лет назад были получены снимки самки с тремя полугодовалыми котятами – уже само себе большая редкость. Недавняя проверка камер вновь принесла приятный сюрприз.



В дикой природе выживают далеко не все детеныши животных, в том числе хищников, поэтому данные снимки действительно уникальны. Жизнь юных зверей сопряжена с большим риском. Для леопардов даже опека опытной матери не гарантирует сохранение всего выводка. Но Умка справилась с материнскими обязанностями: добывала пищу, оберегала потомство от врагов и обучала всему необходимому для выживания. Затем подросшие котята успешно справились с испытаниями самого опасного периода – начала самостоятельной жизни.



Ранее на «Земле леопарда» не удавалось зарегистрировать случаи выживаемости такой большой семьи. Фотоловушки зафиксировали молодых леопардов в возрасте около двух лет – уже полноправных членов краснокнижного семейства. Каждый получил от специалистов нацпарка паспорт и номер: самец – Leo 106M, самки – Leo 107F и Leo 113F.



Особый интерес исследователей вызвали данные о том, как брат и сестры решили «квартирный» вопрос. Отделившись от матери, одна из самок осталась жить рядом с ней, самец в поисках своего участка отправился в центральную часть нацпарка. Самый большой путь – 30 км – преодолела Leo 107F, практически покинув территорию национального парка.



Для справки:



Дальневосточный леопард – редчайший хищник, внесенный в Красную книгу России и Приморского края, Красный список Международного союза охраны природы. В начале 2000-х, когда экологи и правительство РФ приступили к реализации мер по сохранению этих кошек, их численность не превышала 30 особей, и почти все они обитали в России. Сегодня 70% ареала дальневосточного леопарда расположены в границах «Земли леопарда». По данным фотомониторинга, в 2017 году в России зафиксировано только 84 взрослых особи леопарда и 19 котят.



ФГБУ «Земля леопарда» было создано 21 мая 2012 года. Под руководством учреждения находятся две соседствующие особо охраняемые природные территории, расположенные в юго-западной части Приморского края: государственный природный биосферный заповедник «Кедровая падь» (старейший заповедник Дальнего Востока, учрежден в 1924 году, входит во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО) и национальный парк «Земля леопарда». На организацию возложена задача чрезвычайной важности – защита и сохранение единственной в мире дикой популяции дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Общая площадь заповедника и национального парка – 282 тыс. га.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]