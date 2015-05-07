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Следствие проверяет сведения о невыплате зарплаты морякам "Палладия"

Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР проводит проверку по сообщениям СМИ о невыплате заработной платы экипажу судна "Палладий", арестованного в южнокорейском Пусане после жалоб моряков. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".

Как сообщалось ранее , российское судно "Палладий" компании "ДальТранс" задержано портовыми властями в южнокорейском Пусане за долги по зарплате морякам. Восемь членов экипажа "Палладия" обратились за помощью в дальневосточную региональную организацию Российского профсоюза моряков. По их данным, работодатель задолжал им 250 тыс. рублей. Долги копились пять месяцев.

Моряки заявляют, что в трудовом договоре зарплата экипажа составляет 23 тыс. рублей, а по договоренности с судовладельцем остальная часть заработка должна была выплачиваться премиями, чего не происходило.

Начальник отдела кадров компании "ДальТранс" Олег Коваль утверждает, что задержана выплата зарплаты 18 морякам за месяц в размере 23 тыс. рублей каждому, и она будет погашена в течение недели.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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