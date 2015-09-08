Новости Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 18:20
  0

Самый крупный в мире ледокол могут построить в Приморье

Самый крупный в мире ледокол могут построить в Приморье

В рамках реализации поручения Президента России Владимира Путина по развитию Северного морского пути предстоит построить несколько суперсовременных ледоколов. Один из них – «Лидер» мощностью 120 мегаватт, аналогов которого не существует в мире, должен быть спущен на воду в 2027 году. Сейчас рассматривается два завода, где будет строиться ледокол. Это Балтийский завод в Санкт-Петербурге и завод "Звезда" в Приморье. Об этом было заявлено во время визита в Приморье заместителя председателя Правительства РФ Юрия Борисова. Есть ряд критериев отбора судоверфи, основные из них – минимальные затраты и сроки выполнения проекта.

Юрий Борисов уточнил, что решение о выборе места строительства ледокола должно быть определено к середине июля этого года, непосредственно закладка судна состоится не позднее 2020 года.

Напомним, возведение современной судоверфи «Звезда» ведется на территории судоремонтного завода и прилегающих площадках в бухте Большой Камень под контролем Президента и Правительства России. Здесь будут строить суда любой сложности, характеристик и назначений, в том числе ранее не выпускаемых в России. В сентябре 2017 года при участии Президента России Владимира Путина на территории верфи состоялась торжественная закладка первых четырех судов.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря