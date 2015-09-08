Самый крупный в мире ледокол могут построить в Приморье

В рамках реализации поручения Президента России Владимира Путина по развитию Северного морского пути предстоит построить несколько суперсовременных ледоколов. Один из них – «Лидер» мощностью 120 мегаватт, аналогов которого не существует в мире, должен быть спущен на воду в 2027 году. Сейчас рассматривается два завода, где будет строиться ледокол. Это Балтийский завод в Санкт-Петербурге и завод "Звезда" в Приморье. Об этом было заявлено во время визита в Приморье заместителя председателя Правительства РФ Юрия Борисова. Есть ряд критериев отбора судоверфи, основные из них – минимальные затраты и сроки выполнения проекта.

Юрий Борисов уточнил, что решение о выборе места строительства ледокола должно быть определено к середине июля этого года, непосредственно закладка судна состоится не позднее 2020 года.

Напомним, возведение современной судоверфи «Звезда» ведется на территории судоремонтного завода и прилегающих площадках в бухте Большой Камень под контролем Президента и Правительства России. Здесь будут строить суда любой сложности, характеристик и назначений, в том числе ранее не выпускаемых в России. В сентябре 2017 года при участии Президента России Владимира Путина на территории верфи состоялась торжественная закладка первых четырех судов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]