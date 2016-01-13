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Амурский тигр вышел к дороге вблизи нацпарка "Земля леопарда" в Приморье

Водитель, проезжавший по трассе Раздольное - Хасан у границ национального парка "Земля леопарда" в Приморье, снял редкие кадры с амурским тигром.  Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт ФГБУ "Земля леопарда", специалисты нацпарка изучили присланное очевидцем видео и пришли к выводу, что поведение хищника не дает поводов для беспокойства.

По рисунку полос на шкуре ученые определили, что на видео попала тигрица, молодая самка под номером T 6F. Ранее она уже регистрировалась в нацпарке во время фотомониторинга. Вероятно, тигрица пыталась пересечь дорогу, затем, остановившись у обочины, понаблюдала за человеком в машине, после чего скрылась в лесу.

По оценке специалистов, животное повело себя абсолютно адекватно, реагируя на человеческий голос и пытаясь осторожно скрыться.  

Сам автор видео был явно рад встрече с краснокнижной кошкой. Он увлеченно снимал происходящее на камеру мобильного телефона, сопровождая процесс восторженными комментариями, и призывал животное "улыбнуться".

Сотрудники нацпарка отмечают, что при встрече с тигром у дороги для собственной безопасности людям не стоит выходить из машины, однако при этом важно показать свое присутствие с помощью громкого звукового сигнала.

Амурский тигр – самый крупный и северный подвид тигра на планете. На сегодняшний день это одна из редчайших кошек: амурский тигр занесен в Красную книгу России и мира. Общая численность популяции составляет около 530 особей. На территории «Земли леопарда» в 2017 году было зафиксировано 25 взрослых тигров и 6 тигрят. Охота на амурского тигра запрещена. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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