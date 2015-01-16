Новые сторублевые купюры появились в Приморье. Видеорепортаж Максима Каленника
Чемпионат мира по футболу пришел в Приморье - в виде денег. 29 июня приморский филиал Центробанка Российской Федерации получил новые, сторублевые купюры, посвященные футболу. Уже скоро они появятся в краевых банках.
Олег Карепов, начальник Главного управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России: «Болеем за Россию! Бывает, что и срываемся!»
И ведь сорвались всем Центробанком страны. Большая часть жителей планеты сейчас сидит у телевизоров и то и дело хватается за сердце. Не заметить такое событие в главной финансовой организации страны не смогли. И теперь, большой футбол можно не только увидеть, но и подержать в руках. Вот они - стопки абсолютно новых, уникальных во всех смыслах сторублевок.
Олег Карепов, начальник Главного управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России: «Это первые деньги в России из полимера. По оценке зарубежных банков, которые уже используют такие купюры, их срок службы в три раза выше, чем у банкнот из хлопка бумажного».
Памятные банкноты посвящены чемпионату мира по футболу в России. На лицевой стороне - легендарный советский вратарь Лев Яшин и его, еще совсем юный болельщик. На оборотной - то ли мяч в виде земного шара, то ли земля в виде мяча. Сотрудники банка уверены, в ежедневном обращении эти памятные купюры мы вряд ли увидим.
Олег Карепов, начальник Главного управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России: «Данные банкноты потому и называются памятными, как правило люди будут оставлять их в своих коллекциях».
Бояться подделок тоже вряд ли стоит - и дизайн необычен, с прозрачными вставками, и защитных знаков с двух сторон хватает. Фальшивомонетчиков снисходительно предупреждают: «Овчинка выделки не стоит!»
Максим Каленник, корреспондент: «Пока футбольные сборные разных государств ведут борьбу за выход в финал, Центральный банк РФ стал чемпионом досрочно! Легко и непринужденно он забивает гол в наши с вами бумажники. И, пожалуй, это единственный случай в истории, когда такой гол в наши ворота, вызывает исключительно положительные эмоции».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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