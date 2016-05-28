"Азия за неделю": Китайцы проявили огромный интерес к Чемпионату мира по футболу в России
Программа "Азия за неделю" от 29 июня 2018 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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