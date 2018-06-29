В Уссурийске подросток загорелся взобравшись на трансформаторную площадку

В Уссурийске подросток получил серьезные увечья, после того как попал на территорию трансформаторной подстанции, которая находится под высоким напряжением.

Популярный уссурийский паблик @mark2_che разместил видео, на котором видно, что несколько человек, предположительно несовершеннолетних, находятся на территории электроподстанции.

Автор видеоролика, судя по всему тоже ребенок, комментирует: Горит, человек, бедный мальчик. Они там, где электричество".

Как стало известно @vestiprim, подстанция на которой случилась трагедия, находится в самом центре Уссурийска недалеко от жилых домов по ул. Фрунзе. Пострадавшего увезла скорая, сейчас за его жизнь борются врачи.

Публикация от Марк Чернослив (Уссурийск)18+ (@mark2_che) 29 Июн 2018 в 4:42 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]