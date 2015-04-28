Артем Дзюба может купить несколько десятков квартир во Владивостоке
Годового оклада футболиста сборной России Артема Дзюбы (3,6 млн евро) достаточно, чтобы купить 2658 квадратный метр во Владивостоке, а Федора Смолова (2,9 млн евро) — на приобретение 1844 квадратов в столице Приморья, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Domofond.ru. Третий по окладу футболист сборной, Игорь Акинфеев, зарабатывает в год 183 814 250 рублей (или 2,5 млн евро). Во Владивостоке он сможет позволить себе 1844 кв. метров .
Самый низкооплачиваемый игрок сборной, защитник Илья Кутепов, с годовой зарплатой в 43 тыс. евро (3 164 963 руб.) мог бы себе позволить во Владивостоке только 32 "квадрата".
По состоянию на май 2018 года средняя цена квадратного метра жилья во Владивостоке составляет 99706 рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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