Владивосток отмечает 158-й День города
Владивосток отмечает 158-й день рождления. Жителей и гостей города ждет обширная программа празднования.
Праздничные мероприятия будут продолжаться весь день, а завершатся концертом на центральной площади Владивостока. В 22:00 над городом в честь дня рождения прогремит салют.
Справочно: История Владивостока началась в 1859 году, когда генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский, обходя на корабле берега залива Петра Великого, обратил внимание на одну из самых красивых бухт мира, которую назвали Золотой Рог. А 20 июня по старому стилю (2 июля по новому) 1860 года в бухту Золотой Рог вошел военный корабль «Маньчжур», которым командовал капитан-лейтенант Алексей Шефнер. На берег высадились офицеры и солдаты, которые начали строительство военного поста, который в будущем именовали Владивосток, что означает «Владей Востоком».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
23.09.2017 Владивосток отмечает День тигра (программа)
-
02.07.2017 157 лет назад был основан город-порт Владивосток
-
04.07.2016 Память первооткрывателей и защитников Владивостока почтили на акватории Амурского залива
-
02.07.2016 Свой день рождения Владивосток отметил праздничным шествием
-
01.07.2016 Как Владивосток отметит День города в 2016 году?
-
02.07.2015 Владивостоку исполняется 155 лет
Добавить комментарий