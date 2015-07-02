Владивосток отмечает 158-й День города

Владивосток отмечает 158-й день рождления. Жителей и гостей города ждет обширная программа празднования.

Праздничные мероприятия будут продолжаться весь день, а завершатся концертом на центральной площади Владивостока. В 22:00 над городом в честь дня рождения прогремит салют.

Справочно: История Владивостока началась в 1859 году, когда генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский, обходя на корабле берега залива Петра Великого, обратил внимание на одну из самых красивых бухт мира, которую назвали Золотой Рог. А 20 июня по старому стилю (2 июля по новому) 1860 года в бухту Золотой Рог вошел военный корабль «Маньчжур», которым командовал капитан-лейтенант Алексей Шефнер. На берег высадились офицеры и солдаты, которые начали строительство военного поста, который в будущем именовали Владивосток, что означает «Владей Востоком».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]