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Празднование Дня города во Владивостоке впервые в прямом эфире увидит вся страна

Празднование Дня города во Владивостоке впервые в прямом эфире увидит вся страна

Трансляцию праздничного шествия, которое пройдет во Владивостоке сегодня смогут увидеть жители всего Дальнего Востока. Канал "Восток 24" покажет самые яркие моменты праздника в своем эфире, сообщает "Вести: Приморье". 

Трансляция начнется в 15:00 на канале "Восток 24". 

А в вечернем эфире "Востока 24" в прямом эфире можно увидеть лазерное шоу, которое подготовили выпускникам Приморского края в рамках фестиваля "Крылья Востока". Начало грандиозного шоу в 22:00. Следите за эфиром и не пропустите!

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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