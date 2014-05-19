Празднование Дня города во Владивостоке впервые в прямом эфире увидит вся страна
Трансляцию праздничного шествия, которое пройдет во Владивостоке сегодня смогут увидеть жители всего Дальнего Востока. Канал "Восток 24" покажет самые яркие моменты праздника в своем эфире, сообщает "Вести: Приморье".
Трансляция начнется в 15:00 на канале "Восток 24".
А в вечернем эфире "Востока 24" в прямом эфире можно увидеть лазерное шоу, которое подготовили выпускникам Приморского края в рамках фестиваля "Крылья Востока". Начало грандиозного шоу в 22:00. Следите за эфиром и не пропустите!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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