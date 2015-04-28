Бездомная собака покусала ребенка в пригороде Владивостока

В пригороде Владивостоке бездомная собака напала на шестилетнего мальчика. Это произошло возле продуктового магазина на улице 4-й Ключ. Мальчик шел по дороге, а собака без всякой причины бросилась на ребенка и покусала его, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Отец ребенка отогнал собаку и вызвал скорую. Ребенок госпитализирован. П о факту случившегося проводится проверка.





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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]