Бездомная собака покусала ребенка в пригороде Владивостока
В пригороде Владивостоке бездомная собака напала на шестилетнего мальчика. Это произошло возле продуктового магазина на улице 4-й Ключ. Мальчик шел по дороге, а собака без всякой причины бросилась на ребенка и покусала его, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.
Отец ребенка отогнал собаку и вызвал скорую. Ребенок госпитализирован. П о факту случившегося проводится проверка.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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