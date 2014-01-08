Кого брали в жандармы во Владивостоке в XIX веке

В XIX веке Владивосток был молодым и бурно развивающимся городом. На морских и железнодорожных вокзалах города несли службу жандармы. В их обязанности входило раскрытие преступлений, розыск и задержание преступников, охрана императорских поездов, портовый технический и пожарный надзор.

Как сообищили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, на службу в транспортную полицию в подавляющем большинстве шли унтер-офицеры и старослужащие солдаты, но не каждый из них мог пройти жёсткий отбор в ряды жандармов. Помимо хорошей физической подготовки соискателю было необходимо иметь безупречную военную биографию, православное вероисповедание и отсутствие криминального прошлого.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]