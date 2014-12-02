Строительство завода по производству сжиженного газа во Владивостоке начнется в 2020 году

"Газпром" может начать строительство завода "Владивосток СПГ" в 2020 году, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров компании.

"По проекту сейчас мы работаем на стадии обоснования инвестиций. Если говорить о сроках начала строительства - это 2020 год. Необходимо еще будет сделать проект, поэтому раньше 2020 года начать строительство мы не сможем", - сказал он.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, проект "Владивосток СПГ" предполагает строительство в районе Владивостока завода по производству сжиженного природного газа. Потенциальный рынок сбыта - страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Первую очередь на 10 млн т "Газпром" планировал запустить к 2019 году. Предполагалась возможность увеличения производства до 15 млн т СПГ в год. Однако в 2015 году компания отложила реализацию проекта, так как, по словам заместителя председателя правления "Газпрома" Александра Медведева, компания посчитала приоритетным расширение СПГ-завода в рамках проекта "Сахалин - 2". Однако уже в 2017 году "Газпром" решил реанимировать проект. Позже стало известно, что формат СПГ-завода изменится - это будет проект среднетоннажного производства мощность 1,5 млн т.

Миллер также напомнил о том, что в сентябре 2017 года "Газпром" заключил соглашение с японской Mitsui, и "в текущий момент времени работа по этому проекту ведется вместе с этой компанией". Рамочное соглашение касалось сотрудничества в области мало- и среднетоннажного СПГ. В документе говорилось о стремлении сторон к взаимодействию в сфере производства, транспортировки и маркетинга мало- и среднетоннажного СПГ на территории Японии, а также СПГ-бункеровки в Японском море.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]