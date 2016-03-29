Жительница Владивостока получила на почте пустую посылку

Жительница Владивостока при получении посылки на почтовом отделении обнаружила, что коробка вскрыта. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, Пропали ноутбук, карта памяти, адаптер, моноблок, сотовый телефон, а также платье и комплект постельного бель, заказанные жещиной через интернет. Куда делись вещи, сотрудники почты сказать не смогли.

Женщина обратилась с заявлением о краже в полицию.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливается, на каком отрезке пути во Владивосток неизвестные злоумышленники вскрыли посылку.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]